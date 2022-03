Lutto a Candelo per la morte di Pier Carlo Bobba, il ricordo di una vicina: “Un uomo vero”

E' mancato ieri, a Candelo, Pier Carlo Bobba, dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Aveva 87 anni.

A ricordarlo Nadia, una vicina di casa: “Abbiamo percepito un vuoto e un senso di smarrimento che potevano rendere spenti e inutili i primi colori della primavera. Ma è bastato pensare alla cura che Carlo, con la forza e la saggezza dei suoi 87 anni, prestava al proprio giardino, per regalare alla sua Pia i fiori e le piante che desiderava vedere splendere nella bella stagione, per capire che la natura si sarebbe assunta il compito di celebrare la sua morte e preservarne il ricordo per sempre. Arrivai a Candelo circa sedici anni fa. Mi sentii subito a casa, accolta dalla spontanea e cordiale tenerezza di sua moglie Maria Pia e dalla più austera, ma molto protettiva, attenzione di Carlo. Aggiungo un'altra grande dote che, unitamente alla dedizione, alla volontà e all'impegno quotidiano, fanno di lui un uomo vero. Mi riferisco alla sua grande capacità, nel rivolgersi agli altri, di coglierne i momenti difficili, a volte di prevenirli, e di offrire subito un aiuto, forte della propria esperienza e dell'innata versatilità. Quando si parla di un uomo vero ci si riferisce al depositario di un patrimonio di conoscenze, tradizioni e valori, che affondano in una terra ideale, quella che ricorda le nostre origini e ci trasmette l'amore per la vita. Troppo spesso dimentichiamo da dove sono arrivati il benessere di cui godiamo, gli agi e le comodità che ci sembrano acquisiti di diritto, ignorando concetti come il sacrificio e la dedizione e ci spaventiamo all'idea di perdere la nostra serenità, ma se abbiamo il privilegio di conoscere uomini come Carlo, riscopriamo il senso del lavoro, della libertà che origina dal creare con le proprie forze, della giusta e sana ambizione. Grazie a uomini veri come Carlo impariamo a preservare, a qualunque costo, la nostra dignità di esseri umani. Ai suoi cari, che l'hanno visto addormentarsi serenamente, e a me, che continuerò a ricordarlo indaffarato, ma immune dai ritmi malati e frenetici del nostro tempo, rimane la consapevolezza che niente, neppure la morte, potrà cancellare la sua energia vitale. Gli uomini veri conoscono il modo per restare fra noi e continuare a viverci”.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, avranno luogo a Candelo giovedì 24 marzo, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Pietro.