Sono stati diversi gli appelli al risparmio dell’acqua potabile, specialmente di questi tempi, dove non piove da molto tempo. Alcuni residenti hanno segnalato un disservizio: “A Chiavazza nella piazzetta/parcheggio Don Gatto la fontanella butta acqua giorno e notte. Non ha rubinetto, quindi l'acqua scorre di continuo. Segnaliamo per evitare che possa andare sprecata”.