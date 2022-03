EST-Urbano, con "Sentire", camminata lungo il Cervo

L'Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio prosegue con il programma della campagna EST-Urbano con due nuovi appuntamenti domenica 27 marzo e mercoledì 30 marzo.

Sentire Domenica 27 marzo ore 10.00 - 12.00 Escursione narrata

Camminata dentro il paesaggio lungo la riva sinistra del Cervo. Partenza dall'Area Terzo Paradiso Fondazione Pistoletto via Cernaia 46 Biella Percorso: via Cernaia 46, ponte Chiavazza, via Collocapra, area alluvionale fino al ponte della superstrada e ritorno. Organizzata in collaborazione con Associazione Better Places Spazio Hydro nell’ambito di “Fluviale 2022. Il fiume come bene comune e i suoi diritti” Iscrizioni: https://bit.ly/Est-UrbanoFluviale

EST-Urbano Immaginare Mercoledì 30 marzo ore 21.00 Workshop online

Da fabbriche dismesse a ecosistema di imprese: la case history di Ivrea Con Alberto Redolfi, architetto e urbanista Andrea Ardissone, imprenditore presidente ICONA srl Iscrizioni https://bit.ly/Est-Urbano30marzo Sono in calendario due nuovi appuntamenti nell'ambito di EST-Urbano, la campagna dell’Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio per capire, sentire e immaginare gli spazi indecisi in quell'area della città di Biella compresa tra la via Carso e il torrente Cervo, dall’ex Ospedale alla stazione San Paolo.

Dopo i primi due eventi online di febbraio, l'attività dell'Osservatorio prosegue su due livelli: da un lato si vuole favorire l'esperienza viva del paesaggio dell'area est di Biella e dall'altro si prosegue la riflessione a più voci su progetti possibili, buone prassi e casi studio da cui trarre ispirazione.

Agenda di EST-Urbano: chi siamo, cosa pensiamo, cosa vogliamo

Sul sito della campagna https://est-urbano.eu/ è possibile consultare e scaricare l’Agenda della campagna dell’Osservatorio (mail info@est-urbano.eu )