Riapre a Sala Biellese il Rifugio degli Asinelli dopo un lungo stop

“Dopo un lungo periodo di chiusura al pubblico per la pandemia e per lavori di manutenzione, abbiamo l’immenso piacere di comunicare la prima delle nostre aperture periodiche, per le date di sabato 09 e domenica 10 aprile, in orario 10.00-17.30”. Lo scrive il Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese in una nota stampa.

“Entrambe le giornate saranno a numero chiuso e bisognerà prenotarsi inviando un’email a eventi@ilrifugiodegliasinelli.org indicando nome, cognome, numero di persone, recapito telefonico; a cui dovrà far seguito nostra conferma – si legge - Il raggiungimento del numero massimo di partecipanti verrà comunicato attraverso un aggiornamento sul nostro sito- www.ilrifugiodegliasinelli.org - e sulle nostre pagine social. Sono previste due visite guidate a cura del nostro personale: una al mattino alle ore 11.00 e una pomeridiana alle 15.00, della durata di circa un’ora. Si potrà dare l’adesione per la visita direttamente in sede. L’ingresso in struttura potrà avvenire seguendo le disposizioni prescritte dai decreti vigenti e potrebbe ancora rendersi necessario, a seconda di quanto verrà effettivamente stabilito con la fine dello stato di emergenza del 31 marzo, presentare almeno il Green Pass base in corso di validità. Sebbene non sia necessario indossare la mascherina all’aperto, qualora il gruppo che seguirà la visita guidata fosse particolarmente numeroso da non permettere un adeguato distanziamento, a tutti i partecipanti verrà chiesto di indossarla. Il nostro Info Point rimarrà aperto tutto il giorno. In caso di maltempo, le visite guidate verranno annullate, ma i cancelli e l’Info Point rimarranno comunque aperti per tutti coloro che si erano prenotati”.