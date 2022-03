Week end di ottimi risultati e di solidarietà per la Rhythmic School, FOTO

Tre ori e due bronzi per le RSgirls in gara e grande successo per la raccolta pro Ucraina nella due giorni di gare di ginnastica Ritmica organizzate nel week end, dallo staff della Rhythmic School, presso il palazzetto dello sport di Candelo.

La raccolta pro Ucraina, lanciata solo qualche giorno prima della manifestazione dai genitori dello staff della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, si è rivelata un successo inaspettato: nelle giornate stabilite per la raccolta (sabato e domenica) è stato un susseguirsi continuo di persone che hanno creduto nelle bontà dell’iniziativa ed hanno voluto contribuire con la consegna di generi di prima necessità e di medicinali che lo staff della Rhythmic School ha prontamente smistato, suddiviso, contrassegnato ed imballato e che nella serata di domenica sono già stati consegnati ai magazzini del Leo club e della Fondazione Fila Museum, che con altri enti del nostro territorio, provvederanno nei prossimi giorni a far recapitare direttamente al confine con l’ Ucraina l’intero ammontare della raccolta.

Il direttivo della Rhythmic School, ammirato per la generosità delle persone che hanno partecipato all’iniziativa e per la disponibilità di tanti volontari, ringrazia tutti sentitamente ed auspica che vengano sospese in Ucraina, al più presto, ogni genere di ostilità. Naturalmente, oltre all’impegno solidale, che si è aggiunto a fronte del precipitare della situazione in Est Europa, la Rhythmic School ha dovuto gestire anche quello sportivo che prevedeva l’organizzazione delle seconde prove del regionale FGI a squadre allieve Gold e del campionato Silver LC allieve, junior e senior che hanno visto scendere in gara trecento ginnaste in rappresentanza di trentatrè associazioni.

Cinque le RSgirls in gara, due nella giornata di sabato e tre in quella di domenica. Tutte sono salite sul podio. La prima a calcare la pedana amica del palaCandelo è stata Martina Brocchi nella categoria Allieve 2 (anno 2012) che con due ottime esecuzioni a cerchio e corpo libero ha sbaragliato il campo ed ha vinto il primo oro. Immediatamente emulata dalla compagna Iris Marchesi nelle Allieve 3 (anno 2011) che esibendosi anch’essa a corpo libero e cerchio è stata giudicata la migliore dal corpo giudicante conquistando il primo posto e la medaglia d’oro.

Nella giornata successiva, è stato dapprima il turno di Giulia Bocci, nella categoria Junior 1 (anno 2009), che si è esibita con due ottimi esercizi a cerchio e nastro che le sono valsi il terzo posto. A seguire, nella categoria Junior 2 (anno 2008) si è presentata in gara Alessia Botto Steglia con due eccellenti routine a cerchio e palla ed anche per lei è stata medaglia d’oro. Ha concluso le presenze della società candelese Giada Vitale nelle senior 1 (anno 2006) con due ottimi esercizi a clavette e palla ottenendo dalla giuria il terzo posto e la medaglia di bronzo. Ha guidato le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya, mentre l’istruttrice Arianna Prete era impegnata con il corpo giudicante e le altre tecniche collaboravano con lo staff organizzatore.

Al termine della impegnativa due giorni: soddisfatto lo staff tecnico per gli ottimi risultati ottenuti sul campo e quello organizzativo per l’andamento senza pecche dell’intera manifestazione e del grande successo ottenuto dall’iniziativa benefica e solidale.