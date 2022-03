Agricoltura, parla l'assessore Protopapa: “Regioni unite per proposte anticrisi al Governo”

Le Regioni hanno presentato in Conferenza Stato Regioni un documento comune a tutela dell’agricoltura, con le proposte per compensare gli effetti della crisi Ucraina – Russia sul comparto agricolo ed agroalimentare italiano.

“I segnali di ripresa del comparto sono stati interrotti ad inizio 2022 da una crisi generalizzata dovuta all’aumento dei costi energetici che hanno toccato tutti i settori, in particolare la situazione ha aggravato ulteriormente le produzioni lattiero caseario e della zootecnia - dichiara l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa – Gli assessori regionali all’agricoltura si sono prontamente attivati per aprire un canale con il Governo in modo da sostenere tutto il comparto e le imprese agricole attraverso azioni coordinate”.

Le proposte più urgenti riguardano la revisione della Politica agricola comunitaria 2023 e il posticipo al 2024 della sua entrata in vigore; la deroga sugli aiuti di Stato per l'agroalimentare, anche attraverso la proroga del Quadro Temporaneo adottato per far fronte all’emergenza Covid 19; l’attivazione di misure specifiche nazionali immediate per favorire la liquidità per le imprese; interventi immediati per la riduzione delle accise sul carburante e dell’IVA per il settore agricolo e per quello della pesca.

“L’incremento dei costi di produzione e la grave congiuntura internazionale conseguenti al conflitto rendono necessario puntare nel breve periodo ad un maggior grado di auto approvvigionamento alimentare - sottolinea l’assessore regionale Protopapa – pertanto risulta necessario prevedere il sostegno a tutte le colture destinate all’alimentazione umana e zootecnica, eventualmente anche mediante una revisione del sostegno nell’ambito della PAC”.