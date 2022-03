Biella, il Pd in sit-in: "Chiederemo la costituzione di un fondo con l'aumento degli stipendi", FOTO

Biella, il Pd in sit-in prima del consiglio: "Chiederemo la costituzione di un fondo con l'aumento degli stipendi", foto Zorio per Newsbiella.it

"La nostra protesta è nei confronti di chi aumenta gli assessori in giunta, si aumenta lo stipendio ma nei confronti della città non sta facendo nulla". Sono le parole del Capogruppo del Pd in consiglio comunale Valeria Varnero, che assieme al suo partito oggi 22 marzo ha organizzato un sit-in verso le 15 fuori dal teatro Sociale a Biella prima dell'inizio del consiglio comunale.

"Sappiamo che l'aumento di stipendio è una disposizione di legge - ha proseguito Varnero - e per quello non c'è nulla da eccepire, ma gli aumenti sono considerevoli e non sono assolutamente ininfluenti. Noi ritemiamo però che nel caso di questa giunta sia uno schiaffo morale nei confronti di chi ha problemi".

A entrare nel merito delle richieste che saranno avanzate più tardi in consiglio, è il segretario cittadino Sergio Leone: "Il Pd chiederà che la giunta si riduca una parte dello stipendio che potrà essere versato in un fondo dove si possa attingere per fare manutenzione in città".