Valdilana, al Centro Zegna torna il mercatino dei piccoli produttori "Gusto al centro"

Domenica 27 marzo, dalle ore 10:30 alle 17:30, il Centro Zegna ospiterà "Gusto al centro", il mercatino dei piccoli produttori: specialità bio, prodotti tipici del Biellese, frutta e verdura a chilometro zero.



Dopo il successo delle precedenti 2 edizioni, torna Gusto al Centro, il mercatino dei piccoli produttori al Centro Zegna di Valdilana L’evento, realizzato dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi in collaborazione con Oasi Zegna e con FAI delegazione di Biella e con Regione Piemonte, rappresenta un momento di aggregazione dei produttori biellesi sotto un’insegna comune e con un’immagine coordinata, segno di un’appartenenza ed identità territoriale in grado di generare curiosità ed interesse per nuovi flussi turistici legati all’enogastronomia ed alla cultura.



Più di venti produttori locali porteranno verdure e frutta (tra questa le nocciole) a km zero, succhi di frutta, pane da pasta madre e prodotti da forno, pasticceria varia, prodotti da latte vaccino e di capra, salumi, miele e smielate, liquori, conserve, marmellate, salse e sughi, mostarde, birre artigianali, vini, riso, condimenti, zafferano, prodotti senza glutine, farine macinate a pietra.



I produttori presenti saranno: azienda agricola Cascina il Faggio e azienda agricola Loretta Bozzo di Valdilana; azienda agricola Luciano Ferrero di Camburzano; azienda agricola Ca’ nel bosco, azienda agricola Oro di Berta ed azienda agricola Il frutteto di Bersej di Portula; azienda agricola La Bessa di Magnano; azienda agricola Lorenzo Ceruti, azienda agricola Lorenzo Rovero, azienda agricola Asei Dantoni ed azienda agricola Manenti di Sostegno; azienda agricola Enrico Covolo di Coggiola; azienda agricola Ca’ d’Andrei di Sagliano Micca; azienda agricola Vallini di Biella Vaglio; distilleria Marchisio di Portula; liquorificio artigianale La Culma di Mezzana Mortigliengo; apicoltore Roberto Bellan di Cossato; mulino Ottino di Magnano; macelleria Claudio Marabelli di Coggiola; panetteria Frangipane di Valdilana; panetteria pasticceria artigianale Luca Piantanida; e pasticceria gelateria Dolci Capricci di Coggiola; birrificio Beer In di Valdilana; birrificio Birra Elvo di Graglia; Villa Piazzo di Pettinengo; risicoltore Maria Rosa Cappa di Rovasenda;



Passeggiando tra le bancarelle si potrànno ascoltare le esibizioni della corale Cesare Rinaldo alle ore 15 ed alle ore 16,30 Sempre alle ore 15 la Dr.ssa Sola nella parafarmacia Benessere al Centro illustrerà i benefici delle erbe spontanee Per i bambini sono organizzati alle ore 11 e 15 i laboratori di acquerello di Roberta Fontolan Sarà allestito un punto ristoro con le specialità del territorio L’ evento si terrà anche in caso di pioggia, approfittando dello spazio coperto sotto i portici.