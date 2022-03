Biella: finisce lo stato di emergenza, e lo Stato cancella dehors nelle vie e nelle piazze

Si chiamava “#RiparTiAmo Biella”. Dal 23 maggio 2020, strade e piazze nei pressi dei locali pubblici si erano trasformati in spazi destinati a bar e ristoranti, con aree pedonali dedicate e modifiche alla viabilità con orari di chiusura in fase di definizione in questi giorni. In tutto 130 quelli che hanno trovato nuovo spazio nel capoluogo. Ma a distanza di due anni Biella è destinata a cambiare nuovamente volto.

Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza. Da questa settimana fino al 30 giugno i titolari delle attività che avevano chiesto la posa di un dehors per l'emergenza, pagando, ma avranno comunque la possibilità di chiedere il rinnovo della concessione. Dal 1 luglio non sarà però più così. Nemmeno pagando, diverse attività che avevano ottenuto lo spazio in deroga non potranno più avere tavoli e sedie in mezzo alle vie e nelle piazze. Parliamo di una quindicina circa.

A entrare nel merito della questione è l'assessore al Commercio Barbara Greggio: “La città in questi due anni era bellissima con tutti questi tavolini anche nelle vie. Non abbiamo avuto problemi di nessun tipo e per i commercianti è stato importante dopo le varie chiusure. Adesso però finito lo stato di emergenza si torna piano piano alla normalità e il problema è che determinate concessioni non potranno più essere rinnovate. Mi riferisco per esempio a quelle nelle vie che sono state chiuse per mettere i tavolini. Il codice della Strada vieta soluzioni di questo tipo. E poi ci sono i dehors che sono stati messi non tenendo conto delle indicazioni della Sovrintendenza. Anche quelli non potranno più esistere”.

L'assessore spiega come i comuni non abbiamo voci in capitolo a questo proposito. “Un conto è una città come Biella che non ha particolare problemi di traffico a deviare bus, e un altro una città come Milano. Non possono essere le amministrazioni ad alzare la voce e chiedere che si continui, dovrebbero essere le associazioni di categoria a livello nazionale”.

Diverso discorso nella Ztl. “Il Piazzo per esempio – conclude l'assessore – è un discorso a parte perchè è Zona a traffico limitato. Lì vedremo se è possibile rinnovare le concessioni studiando qualche soluzione”.