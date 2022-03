"Il salotto di un collezionista", ultima visita guidata alla mostra

“Il salotto di collezionista. La collezione Fornaro al Museo del Territorio Biellese” raccoglie un insieme di dipinti che restituiscono l’immagine del mercato locale dell’arte negli anni Cinquanta e Sessanta.

Insieme ad artisti locali, tra cui Luigi Boffa Tarlatta, Guido Mosca e Mario Carletti, con altri esponenti della pittura del Novecento italiano, ci sono pittori piemontesi di fine Ottocento, come Giuseppe e Alberto Falchetti. Con loro, in collezione sono presenti anche altre opere di biellesi, come Giovanni Paolo Crida, Guido Mosca, Pippo Pozzi e Armando Santi.

La partecipazione alla visita guidata è gratuita con prenotazione obbligatoria (max 15 persone).

Info: 015 2529345 - museo@comune.biella.it

Orari di apertura del Museo

giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18

Biglietti: Ingresso: € 5,00 (ridotto € 3,00) - info: https://bit.ly/muBI_sal8