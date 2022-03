Antonio Ferrara incontra gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore

Giornata intensa per gli studenti dell'Istituto comprensivo di Occhieppo Inferiore, che oggi 22 marzo incontreranno Antonio Ferrara grazie all'associazione “Vocididonne”.

In particolare, a confrontarsi con lo scrittore che nel 2012 ha vinto il premio Andersen per la categoria over 15 con “Ero cattivo” e nel 2015 il premio Andersen per le illustrazioni per la categoria miglior libro fatto ad arte con “Io sono cosi”, saranno gli allievi di quinta elementare e di prima media del comprensivo di Occhieppo Inferiore.

“Con l'associazione Vocididonne dovevamo ancora organizzare un evento che era stato rimandato per via del Covid – spiega la sindaca di Occhieppo Inferiore Monica Mosca - . E invece di programmare come sempre una semplice serata di incontro con l'autore, abbiamo preferito pensare a dei laboratori dove i ragazzi stessi potessero mettersi in gioco direttamente con lui e così sarà fatto”.

Nel dettaglio, l'appuntamento è per oggi 21 marzo in programma dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 al polivalente.