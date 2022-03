A Selvatica incontri per le scuole superiori con il centro Alpstream e visite interattive per le altre

Selvatica - Arte e Natura in Festival ha da sempre dato un ruolo importante ad attività didattiche per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo attraverso incontri di approfondimento, laboratori e visite guidate i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado.

Quest’anno, per la prima volta in collaborazione con il Centro Alpstream - Centro per lo studio dei fiumi alpini (Parco del Monviso & UPO, UNITO, POLITO), ente finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), programma Interreg Alcotra 2014-2020, si terranno tre incontri mattutini presso l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa:

- mercoledì 30 marzo 2022, ore 9.00 oppure ore 11.00: Cambiamento climatico e fiumi

- mercoledì 6 aprile 2022, ore 9.00 oppure ore 11.00: La fauna delle nostre Alpi

- mercoledì 13 aprile 2022, ore 9.00 oppure ore 11.00: Adattamenti e strategie degli organismi acquatici

Gli incontri sono gratuiti e si potranno abbinare alla visita guidata alle mostre di Selvatica – Arte e Natura in Festival 9a edizione.

Come di consueto, per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, verranno proposte invece visite didattiche interattive a Palazzo Gromo Losa e a Palazzo Ferrero, condotte da Clorofilla Soc. Coop. e WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi, che permetteranno ai giovani studenti di tuffarsi nel mondo animale e conoscere le biodiversità giocando e divertendosi.