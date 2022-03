A Candelo piace la mostra sull'Egitto, il successo la spinge fino a maggio

“Visto il bel successo ottenuto finora, la mostra 'Liberi di imparare' al Ricetto di Candelo non chiuderà il 3 aprile ma è stata prorogata e quindi rimane visitabile dentro le mura del borgo medievale fino a domenica 1 maggio”. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

“Una decisione presa in accordo con Museo Egizio di Torino, UNPLI e Pro Loco di Candelo visto il riscontro di pubblico, superiore anche alle più rosee aspettative, con grande interesse anche da parte delle scuole – spiega il primo cittadino - Ad aiutarci e supportarci per questa proroga saranno anche volontari e associazioni di Candelo, che ringrazio fin d'ora. Per celebrare questa proroga, viene posticipata la conferenza prevista per sabato 19 marzo, spostata quindi al 23 aprile, perché abbiamo intenzione di renderlo un appuntamento ancora più speciale”.