Momenti di preoccupazione ieri, 21 marzo, a Viverone per un uomo trovato ferito a terra, in mezzo alla strada. La segnalazione è arrivata ai Carabinieri che, in breve tempo, si sono portati sul posto per prestare soccorso: si trattava di un 51enne, residente fuori provincia, visibilmente ubriaco, con qualche escoriazione sul corpo. In seguito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.