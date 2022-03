Tetto di legnaia a fuoco, scatta l'allarme: sirene a Mottalciata FOTO

Legnaia a fuoco nella mattinata di oggi, 22 marzo, a Mottalciata. Per cause ancora da accertare, il tetto di un'abitazione è stato investito dalle fiamme. L'allarme è stato lanciato intorno alle 10. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato che, in breve tempo, hanno avuto la meglio sul rogo.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti di rito che stabiliranno l'agibilità o meno dello stabile, danneggiato insieme ad un garage. Secondo le prime informazioni raccolte, una piccola porzione di tetto sarebbe andata distrutta nell'incendio. Non si registrano feriti. Presenti anche i Carabinieri.