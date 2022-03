Storico postino della zona, Veglio dice addio a Renato Prina Mello

Dolore a Veglio per la morte di Renato Prina Mello, storico postino della zona, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 81 anni.

A ricordarlo in queste ore, l'amico Enrico Frandino: “Ciao Renato, voglio ricordarti così. Impegno, simpatia, coerenza! Questo sei stato nella tua vita divisa tra impegno politico e socio culturale. Hai dato tanto per questo paese. Eri il postino che aiutava la gente, una figura semplice ma importante! Simpatico, ironico, amavi una donna altrettanto importante e altrettanto impegnata, grandi nelle piccole cose! Quando la politica era servizio. Ci mancherà quel tuo impegno forte e sincero, ci mancherai tu, nella cultura, uomo colto ed intelligente ma mai saccente. Il tuo impegno nel Cai, nelle associazioni a cui hai donato il tuo servizio semplicemente, punto di riferimento per le persone anziane che aiutavi. Non sono mai stato retorico lo sai, eravamo divisi politicamente ma amici sinceri e leali, ci siamo confrontati e discusso mille volte! Ciao Renato riposa in pace arrivederci salutami papà”.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 22 marzo, alle 19, nella chiesa parrocchiale di Veglio. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 15 di domani, 23 marzo.