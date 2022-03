Incendio boschivo a Sordevolo, il vento spinge e alimenta il fuoco, FOTO

Incendio di sterpaglie a Sordevolo, il vento spinge e alimenta il fuoco (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Ancora incendi nei boschi del Biellese. L'allarme è scattato poco dopo le 15 di oggi, 22 marzo, a Sordevolo dove il bosco ha preso fuoco per cause da accertare. Come confermato da alcuni testimoni, le fiamme si sono sviluppate molto velocemente a causa delle forti raffiche di vento.

Sul posto si sono portate molte squadre AIB e i Vigili del Fuoco, coadiuvati dall'elicottero, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Al momento, l'incendio sembra essere sotto controllo. Presenti anche i Carabinieri Forestali.