Biella, perdita di olio sulla strada: chiusa per qualche ora la via per Ronco

È stata riaperta poco fa una delle due corsie del tratto di via per Ronco, a Biella, chiusa per qualche ora a causa di uno sversamento di liquidi, molto probabilmente olio da un mezzo in transito, che ha reso viscido e pericoloso l'asfalto per le persone alla guida.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 16.40 di oggi, 22 marzo, da un cittadino preoccupato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia per la gestione del traffico e gli operatori di una ditta specifica per la pulizia della strada.