Biella, 72enne alla guida si scontra contro recinzione in via Ogliaro: soccorsa dal 118 (foto di repertorio)

Grosso spavento per una donna di circa 72 anni, rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo nel pomeriggio di ieri, 21 marzo, a Biella. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da accertare e sarebbe finita contro la recinzione del vecchio distributore di via Ogliaro.

L'anziana è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Nell'impatto avrebbe riportato lievi ferite. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi.