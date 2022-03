Benna, benvenuti a Michelangelo, Emanuele, Federico, Filippo, Edoardo, Emanuele, Gioele, Gabriele e Noemi

Sabato 19 marzo, l'Amministrazione Comunale ha organizzato la seconda edizione della Cerimonia di benvenuto ai nuovi nati: festa destinata ai bambini nati nel 2021, nove in tutto di cui 8 maschi e 1 femmina: Michelangelo, Emanuele, Federico, Filippo, Edoardo, Emanuele, Gioele, Gabriele e Noemi.

La cerimonia, prevista in principio della primavera, intende festeggiare ogni nuova vita come simbolo di speranza per il futuro. "In questi ultimi due anni, le nascite sono tornate a salire (7 nel 2020, 9 nel 2021), inoltre la maggior parte di queste famiglie sono nuovi residenti che hanno scelto di mettere su casa a Benna e di far crescere qua i propri figli, rappresentando segnali positivi per il paese" - spiega il primo cittadino di Benna, Cristina Sitzia.

Il benvenuto nella Comunità è stato festeggiato in Piazza della Roggiona con la consegna di un kit alle nuove famiglie contenente la carta dei servizi comunali per l'infanzia e diversi oggetti utili in questi primi anni di crescita e scoperta del mondo da parte dei nuovi nati. Il kit di quest'anno è stato realizzato con le donazioni di materiali degli Amministratori Comunali, della Farmacia Spagnolo Srl di Benna, di MVCuorechecrea e dal Centro Sportivo Pralino di Sandigliano, a cui va un particolare ringraziamento da parte del Comune.