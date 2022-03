Ulteriore modalità di pagamento sanzioni amministrative a mezzo PagoPA

Si ricorda che per la conciliazione delle sanzioni amministrative elevate per mancato pagamento del titolo di viaggio sui servizi di trasporto pubblico locale di ATAP S.p.A. l’utenza può utilizzare anche il canale di pagamento denominato “Pago PA”, appositamente creato per i pagamenti verso la pubblica amministrazione.

A tale proposito si rende noto di seguito l’URL al quale l’utenza potrà raggiungere la piattaforma telematica per effettuare i pagamenti a mezzo sistema Pago PA di ATAP: https://pay.sistemapiemonte.it/epayweb/accessoLibero/pagaSenzaIuv/riferimenti

L’utenza per effettuare il pagamento dovrà scegliere l’opzione “pagamento spontaneo” e avere cura di seguire passo passo le istruzioni riportate in piattaforma ricordando di porre attenzione in particolare ai seguenti aspetti:

-nel campo denominato “Ente” deve essere digitata per esteso la denominazione dell’azienda “Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici Province Biella e Vercelli”. Il sistema, tuttavia, inserite le prime tre lettere proporrà in automatico la dicitura completa dell’azienda da selezionare.

-nel campo denominato “Pagamento” deve essere selezionata dall’apposita tendina la voce “sanzioni”

-nel campo denominato “Note” dovrà essere obbligatoriamente riportato il numero del verbale oggetto di pagamento / conciliazione, in difetto ATAP non potrà garantire la corretta attribuzione del pagamento effettuato a chiusura del verbale conciliato.