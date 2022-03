Tanti Auguri Alpini, il concerto della Fanfara dà inizio all'anno del Centenario FOTO

“Quale migliore inizio per il nostro primo secolo di vita iniziare con la Primavera, segno di vera rinascita”. Con queste parole il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri ha commentato l'inizio dei festeggiamenti per i primi 100 anni dei nostri Alpini.

Tanto pubblico ieri sera, 21 marzo, al Teatro Sociale Villani per il Gran Concerto della Fanfara Valle Elvo che ha aperto le manifestazioni legate al centenario di fondazione. Presenti molti sindaci e tante penne nere, assieme alle autorità cittadine, provinciali e regionali.

“L'ANA Biella ha raggiunto un traguardo importante – commenta Fulcheri – Finalmente ci siamo arrivati e volutamente abbiamo voluto dare il via ai festeggiamenti nel giorno di Primavera, come segno di rinascita, ora offuscata da quello che sta avvenendo troppo vicino a noi. Ma dobbiamo essere ottimisti e confidare in un futuro migliore”.