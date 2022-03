Scuole in Cammino, formati 16 insegnanti all'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge

Sabato 19 marzo presso l'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge si è tenuto il corso di formazione per insegnanti Walking Leader, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASLBI-Medicina dello Sport in collaborazione con La Rete dei Cammini in Piemonte per sostenere il progetto "Scuole in Cammino".

In questa edizione sono stati formati 16 insegnanti di differenti gradi scolastici provenienti da tutta la provincia (Pray, Brusnengo, Cossato, Candelo, Sandigliano, Cavaglià, Vigliano).La parte teorica del corso è stata tenuta dalla dottoressa Milena Vettorello, la quale ha spiegato l'importanza dei corretti stili di vita anche nell'infanzia. La parte pratica invece è stata effettuata sotto l'esperta guida di Franco Grosso, vicepresidente della Rete dei Cammini.