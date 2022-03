Su Nuraghe Calcio Biella vince 4-3 contro Nottingham Forest

Vittoria di misura, ma vittoria! Con il risultato di 4-3, parzialmente eroso negli ultimi minuti di gioco dopo una partita giocata in netto vantaggio, “Su Nuraghe Calcio Biella”, vince contro “Nottingham Forest”, inanellando il nuovo positivo risultato e confermandosi così in cima alla classifica del Campionato provinciale di calcio a 7.

Coordinati da Gaspare Carmona e allenati da Roberto Geromel, i ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore sono scesi in campo pronti a portare a casa il miglior risultato come squadra, che contempla anche la consegna del silenzio, vale a dire l’accettazione della sola mediazione del capitano Edoardo Ceria per tutte le disposizioni arbitrali nella sfida contro “Nottingham Forest”, formazione forte, determinata e aggressiva, capitanata da Nicolò Gianotto e ben preparata dall’allenatore Davide Romagnoli.

Con una sola rete di vantaggio, il risultato finale è dovuto ai 2 gol di Edoardo Ceria, primo cannoniere della classifica marcatori e punta di diamante di “Su Nuraghe”, a cui si sommano 1 gol messo in rete da Andrea Crescenzio e 1 autogol avversario. Prossimo appuntamento lunedì 21 marzo, alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik”, di Vigliano Biellese, dove “Su Nuraghe Calcio Biella” incontrerà “Life".