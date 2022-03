Sci, la giovane Carlotta Schellino in forma smagliante al trofeo Querio Ski Service

Tornano in pista gli sciatori biellesi nella giornata di domenica 20 marzo, la quale li ha visti impegnati nel trofeo Querio Ski Service, organizzato dallo Sci Club Canavese e svoltosi sulla pista Moncerchio di Bielmonte. Come già ci ha abituati da tempo, Carlotta Schellino, S.C. Biella, porta a casa anche questa prima posizione nella under 14 femminile con un tempo di 42.75 secondi. Bene per Biella anche nella U14 maschile che viene vinta da Federico Busi, S.C. Oasi Zegna, con 40.35 secondi. Ottima prestazione anche nella Giovani/Senior femminile con Laura Rey, S.C. Oasi Zegna, in prima posizione con 41.68 secondi mentre, nella categoria maschile, nulla riesce a fermare Edoardo Viglietti, S.C. Canavese, con 43.39 secondi.



Cambio di musica nella U16 che viene conquistata dai team valsesiani: al primo posto, nella maschile, Andrea Gianotti, Equipe Mera, con 39.77 secondi e, nella femminile, Beatrice Guglielmina, S.C. Varallo, con 40.88 secondi. Bene anche nella master con Luca Spanò, 43.08 secondi, Filippo Barbera, 41.11 secondi, Gianni Bernardi, 50.02 secondi.