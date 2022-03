Il golf incontra le piste da sci, ecco i risultati del weekend FOTO

Domenica si è conclusa la seconda edizione della Groupe Rossignol Ski & Golf Cup che è ritornata dopo il rinvio delle ultime stagioni causa pandemia. Tra le piste di Bielmonte e i veloci green del Gc Cavaglià, la vittoria è andata a Roberto Lanza, che ha chiuso con 72 punti (34 il punteggio sugli sci dove si era piazzato 2° + 38 punti Stableford) davanti a Paolo Schellino con 69 (36+33) che si era aggiudicato la “prima manche” sugli sci. Molto partecipata la gara di golf (18 buche Stableford – 2 categorie) ha visto al via una settantina di giocatori.

I migliori sono stati Simone Bucino (1° lordo) e i vincitori di categoria Filippo Colombetti e Andrea Dragone, ma ottimi i risultati degli altri premiati. Il più fortunato Pasquale Albanese che si è aggiudicato ad estrazione un bellissimo paio di sci Rossignol con attacchi. Al tavolo della premiazione è intervenuto Piero Cantele tra gli organizzatori dell’evento. Durante la giornata con l'assistenza dei tecnici Rossignol Pro-Shop i presenti hanno potuto visionare e testare la nuova gamma di MTB e E-bike Rossignol. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Simone Bucino punti 32, 1° netto Filippo Colombetti Crema 41, 2° Lucio Salogno 39, 3° Tommaso Zugnino 38. 2a categoria: 1° Andrea Dragone 45, 2° Elia Cantono 44, 3° Andrea Zucchetti 43. 1° Lady Raffaella Bisconti 42, 1° Senior Angelo Gatti 41. Nearest buca 9 Giorgio Gandolfi m. 2,07. 1° combinata Roberto Lanza 72 (34+38). Domenica si è svolta la premiazione del Trofeo d'Inverno by Pro Shop dove è stato consegnato il carrello Sun Mountain Pathfinder PX3 alla vincitrice Silvia Malinverni e premiati il 2° e 3° classificato Gianni Feo e Daniele Tonso.

La prima settimana di primavera sarà densa di appuntamenti. Il weekend si aprirà giovedì con il circuito Vino & Bollicine by TeamGolf (18 buche, Stableford, 3 categorie). Sabato si giocherà il Trofeo CRER by Derby Ceramica Louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche (iscrizione gara soci). Domenica farà tappa il circuito con semifinali nazionali e finale internazionale The Challenge y Blu Vacanze (18 buche, Stableford, 3 categorie). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.