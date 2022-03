Ginnastica Biella vola in alto con la coppia Cangiano-Pastorato

Nell’ultima prova regionale individuale di Ginnastica Artistica Femminile, sabato 19 marzo, Rebecca Cangiano, vince ancora a Torino, assicurandosi non solo la gara, ma anche il titolo Regionale in categoria Allieve 4. Sul podio anche Veronica Pastorato con una terza posizione meritata, dopo una bella gara, in deciso miglioramento rispetto alla precedente. Ginnastica Biella conferma quindi le sue giovani promesse classe 2010.

Ma le soddisfazioni non terminano sabato, perché domenica 22, a Mortara, Ginnastica Biella era presente con una folta partecipazione di sostenitori alla seconda prova del campionato a Squadre di Serie C. Anna De Filippis, Martina Ettolli, Rebecca Cangiano (reduce del giorno prima), Vera Rossin, Margherita Tavaretti, Virginia Zanetta, hanno migliorato il piazzamento di Rimini, giungendo dodicesime, con una bella e regolare gara.

L’obiettivo di giornata era di sbagliare poco e di raggiungere i 130 punti. Raggiunto in vista della terza prova, che si svolgerà a Torino, dove occorrerà fare bene per dimostrare la coesione del gruppo. I risultati arriveranno! A tutti coloro che ad ogni titolo hanno partecipato a questo fine settimana, il ringraziamento della società.