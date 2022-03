Biella Rugby Club, tutti i risultati del weekend gialloverde

SERIE C 20.03.22 Biella Rugby vs Volvera Rugby 33-20 (21-8)

Marcatori. Mete: Protto, Foglio Bonda, Besso, Revolon. Trasformazioni: Poli.

BRC: Foglio Bonda; Marazzato, Poli, Granieri, Cafaro; Negro, Besso; Protto, Baldassi, Morandini; Caruso, Bottero; Coda Cap, Revolon, Arbore. A disposizione: Teagno, Protto, Zanotti, Bortolot, Littori, Mafidon.

Giovanni Martinetto, coach: “Buona prova soprattutto nella fase difensiva, nettamente migliorata rispetto alla domenica precedente. Work in progress”.

U17 19.03.22 Rugby Como vs Biella Rugby 23-24 (10-7)

Marcatori. Mete: Trocca, Zavallone e Grandi. Trasformazioni: Moretti (2).

BRC: Salussolia; Gravinese, Trocca, Castello, Besso; Moretti, Fusaro (c.); Borno, Mosca, Gregori; Fantini, Buturca; Zavallone, Grandi, Gibello. A disposizione: Pagliano.

Emilio Vezzoli, coach: “Partita molto dura per i nostri ragazzi, tra due squadre tecnicamente quasi alla pari. Biella inizia in difficoltà nei primi minuti, poi riesce ad imporre il proprio gioco portandosi in vantaggio. Nonostante questo, piccole superficialità da parte nostra, hanno fatto in modo che l’avversario si portasse in vantaggio. Biella deve faticare per trovare la meta finale che ha garantito la vittoria. Buona prova mentale dei ragazzi che stanno continuando a crescere in un girone di livello”.