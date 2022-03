Biella Jazz Club, domani tributo a Cole Porter

Prosegue la stagione dei concerti del Biella Jazz Club martedì 22 marzo, alle ore 21,30, un tributo a Cole Porter con il duo Andrea Favatano alla chitarra e Achille Giglio al contrabbasso. Nel panorama della canzone americana, la penna di Cole Porter rappresenta una delle massime vette di raffinatezza ed eleganza, sulle quali la vita e l’amore si intrecciano perfettamente nelle brillanti melodie di un compositore capace come pochi altri di guardare in profondità alle molteplici tendenze musicali delle sua epoca.

“De-Lovely” è il concerto con il quale il duo , con brani come In the still of the night, You’re the top, So in love, e tanti altri tratti dal suo songbook, renderà omaggio al celebre autore. Come di consueto,per l'ultimo martedì del mese, 29 marzo, è prevista la jam session.

Andrea Favatano

Nel 2009 ha conseguito la Laurea presso il DAMS dell'Universita' di Tor Vergata a Roma. Nel 2014 ha conseguito la laurea specialistica in Musica Jazz presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli (Ba) sotto la guida del M° Gianni Lenoci. Ha studiato con Fabio Zeppetella, Emanuele Basentini, Agostino Di Giorgio, Nicola Cordisco, Sandro Gibellini, Guido Di Leone, Alex Milella, Gianni Lenoci. Ha frequentato seminari con: Barry Harris, Greg Burk, Jonathan Kreisberg, Frank Gambale, Piotr Wojtasik, Marco Tamburini, Flavio Boltro, Andrea Braido, Maurizio Colonna, Lucio Ferrara, Antonio Ciacca, Nico Morelli. Tra le collaborazioni del panorama della World Music, spicca quella con l'Ensemble della Notte della Taranta. Tra collaborazioni e progetti originali, ha suonato con: Stewart Copeland, Mauro Pagani, Vittorio Cosma, Ensemble Notte della Taranta, Max Ionata, Giovanni Amato, Daniele Scannapieco, Gaetano Partipilo, Luca Alemanno, Guido Di Leone,Bruno Montrone, Giuseppe Bassi, Giovanni Scasciamacchia, Francesco Angiuli, Michele Carrabba, Gianna Montecalvo, Paola Arnesano, Martin Jacobsen, Massimo Moriconi, Vince Abbracciante, Fabrizio Scarafile, Vito Di Modugno, Nicola Andrioli, Dario Congedo, Marco Bardoscia, Ettore Carucci. Ha suonato in Italia, Spagna, Brasile, Svizzera, Portogallo.

Achille Giglio

Musicista eclettico, dalla musicalità energica, frizzante, ironica; abile nello spaziare in differenti generi musicali: jazz, swing, blues, funky, musica latin, musica etnica. Le sue esperienze concertistiche, al di là delle inclinazioni jazz, si aprono alla musica classica e sinfonica.

Inizia gli studi di basso elettrico nel 1991 con il maestro Nicola Messina; a partire dal 1994 prosegue la propria formazione musicale studiando teoria dell’improvvisazione jazz con il Maestro Marco Conti. Dal 1999 frequenta lezioni di musica classica presso il Liceo Civico Musicale di Varese studiando teoria musicale con l'organista del Duomo di Milano Maestro Emanuele Carlo Vianelli, quindi prosegue lo studio del contrabbasso classico con il Maestro Stefano Dall'Ora. Frequenta la Master Class con il Maestro Francesco Paolo Speziale, primo contrabbasso de “I Pomeriggi Musicali”(Milano) Consegue il Diploma Accademico in contrabbasso classico presso il Conservatorio Guido Cantelli di Novara.

Nel febbraio 2005 registra con l’orchestra di chitarre classiche Sextha Consort diretta da Marcello Serafini il cd “Shopso Troijno” prodotto per l’etichetta M.A.P. presso l’auditorium della Radio Svizzera Italiana a Lugano (CH).

Nel luglio 2004 è vincitore del 1° Concorso Nazionale Novara Jazz nella categoria gruppi con il quartetto Simply Bop, organizzato dall’associazione “La Turisella di Novara” Le sue collaborazioni professionali in ambito jazzistico lo hanno portato a esibirsi con numerosi artisti quali: Steve Washington,Thierry Tardieu, Marco Zanoli, Simona Premazzi, Michele Franzini,Marco Brioschi, Anita Vitale, Claudio Guida, Gabriele Toia, Paolo Brioschi, Fabio Zambelli, Paolo Carta Mantiglia, Mauro Brunini, Giò Rossi, Gianni Cazzola, Ivan Ciccarelli, Stefano Rè, Nicola Stranieri, Carlo Uboldi, Simone Daclon, Mirko Roccato, Angelo Corvino, Marco Fior, Sandro Cerino, Lorenzo Erra, Francesco Bianchi, Fausto Saredi, Fabrizio La Fauci,Stefano Bagnoli,Danilo Moccia,Bartolomeo Barenghi,Luca Stoll,Alfredo Ferrario, Massimo Caracca,Gabriele Pezzoli, Williams H Garzon, Pere Soto. Dal 1998 esercita attività di docente in scuole di musica e privatamente. È attualmente docente presso le scuole di musica Nuova Busto Musica di Busto Arsizio, e Accademia Ticinese di Musica Locarno.