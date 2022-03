Lo sguardo attraverso un dipinto, fate diventare la vostra vita un opera d’arte

Tutti noi abbiamo prospettive diverse quando osserviamo un dipinto, non è così facile come sembra... bisogna prestare molta attenzione ai piccoli dettagli per cogliere al meglio un’opera. La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita, dobbiamo come ogni artista, porci delle sfide difficili, dobbiamo scegliere obiettivi che siano oltre la nostra portata, e standard di eccellenza.

Dobbiamo tentare l’impossibile. Possiamo solo sperare senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e costante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all'altezza della sfida. L’incertezza ci tormenterà, ma noi riusciremmo a sconfiggerla e a sfuggirle. Sfuggire all'incertezza è un ingrediente fondamentale. Esistere significa porsi obiettivi per mettere alla prova l’artista che è in noi. Volontà e impegno a superare sé stessi, a cogliere appieno il proprio potenziale, perennemente insoddisfatti, come ogni artista lo è, cercando in ogni momento di procedere nella sua ricerca verso la perfezione, creando bellezza con il proprio lavoro. Dobbiamo porci delle domande, proprio come farebbe un’artista. La lettura di un'opera d'arte non è così immediata come sembra, ma molto soggettiva e particolare ... Possiamo rispondere a parecchie domande, anche alle stesse, ma in diversi momenti della nostra vita, la risposta varierà a seconda di vari fattori psicologici, fisici, emotivi che possono essere modificati con il tempo.

Alcuni di questi interrogativi possono essere: Di che tipo di opera si tratta? È un dipinto, una scultura, un edificio… Chi è l'autore? Quando è stata realizzata? Qual è il titolo dell'opera? Che dimensioni ha? Dove si trova oggi? Quali sono i materiali che la compongono? Infinite domande, infinite risposte. Cosa si prova guardando un dipinto? Quando io osservo un dipinto, molte volte trovo somiglianze molto piccole alla mia piccola realtà mondana ... ho i brividi, ho quella sensazione di pienezza vitale, di adrenalina, noto i particolari nascosti ... potrei stare ore ad ammirare i dipinti e scoprire sempre cose nuove. Questo è il mio modo di vedere le cose. Altri potrebbero avvertire emozioni come: senso di vertigine, ansia, coraggio, imprudenza o ad-dirittura nulla di tutto ciò. Io mi sono chiesta cosa fosse per me l'arte e per me l'arte e l'espressione più profonda dei desideri, pensieri, passioni e sentimenti, ma è soggettiva. ... Arte non è il bello o solo l'originale, anche un oggetto qualsiasi può esserlo.

Ma arte è ciò che riesce a colpirti, ad emozionarti, ed a suscitare in te un pensiero, sia negativo o positivo. L'Arte ci fa sentire parte di qualcosa, ci permette di condividere le nostre esperienze sia da artisti che da fruitori e di conoscere la molteplicità delle nostre emozioni. Le produzioni artistiche ci coinvolgono e ci accomunano gli uni agli altri. Noi dobbiamo vivere la nostra vita come se fosse un’opera d’arte, perché noi siamo arte... Fare della propria vita un’opera d’arte significa cercare il bello e il buono, contribuire a generare armonia nel mondo, vivendo pienamente gli impegni di ogni giorno, con fatica e costanza, ponendosi obiettivi e cercando di superarli, assumendosi le responsabilità con il coraggio.

Vincent van Gogh ha detto “ Non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione, non diventare lo schiavo del tuo modello.“ Esprimetevi , sognate , urlate , siate felici, viaggiate , realizzate i vostri sogni , non delimitatevi da una società così opprimente e banale come quella che è oggi contribuite al mondo facendo diventare la vostra vita un capolavoro. Un’opera d’arte ... Che pochi capiranno, ma ne varrà la pena osate ... dipingete la vostra anima così rara e delicata.