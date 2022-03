Vigliano Biellese, dalla Pro Loco arriva il pranzo con delitto

C’è tempo fino a questa sera per pronatore un posto all’interessante iniziativa della Pro Loco di Vigliano, nata da un’idea dei giovani del gruppo e dell’oratorio. Si tratta di un pranzo con delitto, un pasto all’insegna dell’intrattenimento e dell’intrigo giallo con a disposizione un menù speciale per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratuito per quelli fino ai 6. L’evento avrà luogo domenica 27 marzo alle ore 12 presso il salone dell’oratorio Santa Maria Assunta. Per info e prenotazioni contattare Alice al 331.5499053.