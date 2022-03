Una primula di ferro e ceramica all’ospedale donata dall’artista e volontario CRI Biamino

“Grazie a Gabriele Biamino, artista di Pettinengo e volontario da tempo della Croce Rossa, l’Ospedale di Biella è lieto di presentare la donazione in mostra all’ingresso della struttura. I materiali impiegati per realizzare l’opera sono costituiti semplicemente da ferro e ceramica. L’artista ha spiegato come questa rappresenti il mondo che si è spaccato a causa del virus che ha colpito il nostro pianeta negli ultimi anni”. A scriverlo, l’ASL Biella sulla propria pagina Facebook.

Biamino ha utilizzato una primula – simbolo nazionale della campagna vaccinale contro il Covid – la quale esce da una spaccatura per dare il significato di speranza, cui tutto il mondo si è unito per riuscire a combattere la pandemia.