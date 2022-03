La spedizione in Antartide conquista Candelo: “La cultura sa muovere persone e emozioni” (foto dalla pagina Facebook del sindaco Paolo Gelone)

La spedizione nella penisola antartica conquista il pubblico di Candelo. Grande la partecipazione di pubblico nella serata di venerdì, 18 marzo. A fare un bilancio il sindaco Paolo Gelone: “Una sala così ci dice chiaramente due cose: la prima è che finalmente la ripartenza è reale, dopo la solitudine forzata di un'emergenza che tutti vogliamo lasciarci alle spalle. La seconda è che l'impegno (perché dietro c'è sempre il lavoro di tanti) a proporre cultura in modo nuovo, che sappia essere anche coinvolgente e suggestivo, è ripagato alla grande dal pubblico. Non è vero che ormai oggi siamo solo incollati al divano o che abbiamo perso la voglia di stare insieme e di scoprire cose nuove: ancora una volta, Candelo è la dimostrazione che la cultura sa muovere persone ed emozioni. Grazie infinite a Gianluca Cavalli, ospite speciale della serata con il suo incredibile viaggio e la sua passione per l'avventura, che ha saputo conquistare tutti”.