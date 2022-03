Spunta capriolo sulla strada e l'auto lo centra in pieno

Spunta un capriolo in mezzo alla strada, l'auto non può nulla per evitare l'impatto e lo centra in pieno. Il sinistro è avvenuto nella giornata di ieri, 20 marzo, a Masserano. Danni al mezzo nella parte anteriore mentre l'animale è riuscito a fuggire nella boscaglia vicina. Visibilmente spaventato l'anziano alla guida, un 87enne. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.