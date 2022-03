Sempre più incidenti stradali nel Biellese, tre feriti negli ultimi giorni

Tre feriti in altrettanti incidenti avvenuti nei giorni scorsi: è il bilancio registrato sulle strade del nostro territorio. A Pralungo sinistro tra un furgone condotto da un biellese e un’auto guidata da un giovane residente in Valle Cervo. Ad avere la peggio proprio quest’ultimo, trasportato in Pronto Soccorso dai sanitari del 118 per le cure del caso. Si parla di una prognosi di circa 5 giorni.

Anche a Ponderano si è verificato un sinistro stradale nella serata di mercoledì scorso: a rimanere coinvolti un’auto e un ciclomotore con alla guida un minorenne. Nella caduta, il ragazzo avrebbe riportato alcune escoriazioni guaribili in pochi giorni. Infine, a Pavignano, due auto si sono scontrate frontalmente lungo Strada del Monte per cause da accertare: a rimanere ferita una donna di 60 anni, residente in città, per una prognosi di circa 20 giorni. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Stradale.