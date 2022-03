Muore a 56 anni, Mongrando in lutto per la morte di Adriano Ruffino

Mongrando in lutto per la morte di Adriano Ruffino, mancato oggi all'affetto dei suoi cari. Aveva 56 anni. Era molto conosciuto in paese e, per qualche tempo, aveva ricoperto l'incarico di cantoniere nel comune di Mongrando. “Sono profondamente addolorato – spiega il sindaco Antonio Filoni – Era una brava persona, generosa e altruista. Mi stringo al dolore dei suoi familiari”.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Mongrando Ceresane. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, alle 15 di domani, 22 marzo. La salma riposerà nel cimitero locale.