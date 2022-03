Mano incastrata nel rullo, ferito operaio di 35 anni: non è in pericolo di vita (foto di repertorio)

Infortunio sul lavoro nel Biellese. Un operaio di circa 35 anni è rimasto seriamente ferito ad una mano nel pomeriggio di ieri, 20 marzo, all’interno di un’azienda di Cerrione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto incastrato in un rullo con la mano destra per cause da accertare. A causa di ciò, l’arto avrebbe riportato una grave lesione. Il giovane è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica esatta di quanto accaduto.