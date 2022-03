Ladri scatenati a Cavaglià e Roppolo, rubati denaro e gioielli

Ladri scatenati nel basso Biellese. Nei giorni scorsi, uomini a volto coperto hanno preso di mira due abitazioni di Cavaglià. In un caso, dopo aver forzato una porta finestra, si sono introdotti all'interno dell'alloggio portando via alcuni monili in oro; nell'altro, invece, non sono riusciti ad accedere nell'appartamento per cause ancora da accertare.

Malviventi di scena anche a Roppolo, dove si sono impadroniti di denaro contante da un'abitazione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri e, non si esclude, che ci possa essere la stessa mano dietro tutti questi colpi.