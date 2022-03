Una Chiesa a più voci, stasera sarà ospite Moni Ovadia

Proseguono le serate di ascolto e di confronto, con l'orecchio e il cuore rivolti a Dio che parla attraverso i Profeti di ieri e di oggi, e con lo sguardo rivolto a quanto si sta consumando barbaramente in Ucraina e in tanti altri paesi del mondo, nel silenzio quasi generale per questi ultimi. Eppure l'umanità intera è vicina alla sua veloce autodistruzione se non ci si adopera per il disarmo totale. Un'utopia certamente, ma proprio perchè utopia i grandi sognatori hanno il grande potere di opporsi alla violenza rifiutandosi di metterla in pratica.

Il nuovo ospite di “Una Chiesa a più voci”, realizzata a Cossato, sarà Moni Ovadia che si collegherà su Zoom sui canali dell’iniziativa, in programma questa sera, alle 21. “Tra le tante voci già ascoltate o le martellanti informazioni e strazianti immagini ( o controinformazioni ) che giungono a noi, il caro amico Ovadia si collegherà con noi in videoconferenza per condividere la conoscenza della storia, cultura e religioni che vanno conosciute per evitare di fermarsi solo nel contingente – spiegano gli organizzatori - Il 21 marzo sarà il primo giorno di primavera! Speriamo sorga anche il sole della Pace!”.