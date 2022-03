Il "grazie" degli Alpini di Ponderano alla panetteria Patti

Nei giorni scorsi, il Capogruppo degli Alpini Ponderanesi, Ferdinando Rossini, insieme ad alcuni soci e alla Presidente di Angsa Biella, Daniela Oioli, si sono recati presso la sede della Panetteria Patti di Ponderano, per consegnare al Sig. Andrea, contitolare del panificio, un Crest, con il simbolo degli Alpini, come segno di riconoscenza per la collaborazione, che ormai va avanti da tempo.

Il Panificio Patti, infatti, da dieci anni nel periodo Natalizio, dona agli Alpini di Ponderano i torcetti che vanno a comporre il pacco Natalizio, che tutti gli anni il Gruppo di Ponderano confeziona e vende a favore di Angsa Biella e “La Casa per l’ Autismo” di Candelo.