A Benna taglio del nastro del nuovo scuolabus, presenti cittadini e alunni

Nei giorni scorsi, a Benna, è stato inaugurato il nuovo scuolabus comunale: un Mercedes Sprinter 3000, più capiente di quello precedente, in grado di offrire 38 posti per i ragazzi e 3 per accompagnatori e autista ed è adibito anche per il trasporto di persone in carrozzina.

Un impegno economico importante per l’Amministrazione Comunale, 110.000Euro il costo sostenuto per il quale è stato acceso un mutuo.

“Si tratta di un altro tassello fondamentale a sostegno delle famiglie e dei bambini frequentanti le nostre scuole, a cui va il nostro grazie per credere e fare crescere, al fianco delle docenti, delle nostre associazioni e dell’Amministrazione le nostre realtà scolastiche, grazie ad un’assidua e importante collaborazione” – spiega il Sindaco Cristina Sitzia. Oltre al nuovo Scuolabus, è stato presentato anche il nuovo mezzo a servizio del cantoniere, acquistato a fine 2021, un Piaggio Porter. Entrambi i mezzi sono stati benedetti da Don Paolo. Il primo cittadino, nel suo discorso, ha voluto ringraziare il personale comunale che tanto ha lavorato in questi mesi per finalizzare l’acquisto dei due mezzi.

Al termine dell’inaugurazione, è avvenuta la premiazione del concorso “Disegna il logo del Pedibus di Benna”. Dallo scorso anno scolastico, periodicamente, le consigliere Micaela Orso e Federica Pedrana, organizzano le giornate del Pedibus, durante le quali, i bambini aderenti raggiungono la Scuola Primaria a piedi, secondo un itinerario stilato con diverse fermate per il paese. Un progetto dedicato al benessere fisico e sociale oltre che al rispetto dell’ambiente. Nei mesi scorsi, all’interno della Scuola Primaria era stata lanciata l’iniziativa di disegnare il logo dell’iniziativa, una giuria composta da alcuni volontari della Biblioteca Civica hanno scelto il disegno vincitore: quello di Giada Zanchetta della classe II.