Sos bollette: 225.000 euro per chi è in difficoltà

Un intervento immediato, concreto, rivolto alle famiglie del territorio: con questo obiettivo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha stimolato la nascita di due nuove linee di intervento urgenti per dare un sostegno alle persone che in questi giorni si trovano a fare i conti con i forti rincari delle bollette di gas e energia.

La prima linea di intervento prevede lo stanziamento di 150.000 euro complessivi di cui 100.000 euro da parte della Fondazione CRB e 50.000 euro da parte dell’Unione Industriale Biellese per supportare i lavoratori dipendenti o a partita IVA, residenti nella provincia di Biella, che, nonostante l’impiego, si trovano in difficoltà economiche a causa dei rincari: perché in cassa integrazione, part-time o sottoccupati; sulla base salariale (lavori bassa qualifica); su base famigliare (monogenitori, famiglie numerose mono reddito).

In particolare l’obiettivo è raggiungere 750 lavoratori in difficoltà erogando un contributo definito da criteri di priorità legati all’ISEE, oltre a particolari condizioni come essere in cassa integrazione, vivere soli, essere un nucleo monogenitoriale o monoreddito.

Le domande verranno raccolte dallo Sportello Casa gestito dalla Coop Maria Cecilia (con le modalità già utilizzate nei precedenti interventi a sostegno della popolazione per l’emergenza covid).

Attraverso la piattaforma Biella Welfare a partire dal 23 marzo, fino al 4 aprile 2022 saranno attivi un numero di telefono dedicato e personale a disposizione dei richiedenti. Le erogazioni sono previste già nel mese di aprile.

Una ulteriore linea di intervento metterà inoltre a disposizione 75.000 euro (50.000 da Fondazione CRB e 25.000 dalla Diocesi di Biella) da distribuire alle fasce più fragili attraverso la Rete di Prossimità di empori solidali e associazioni di volontariato.

Caritas, sarà il soggetto attuatore dell’intervento nell’ottica di assegnare i contributi a associazioni ed enti del Terzo Settore per intervenire in modo puntuale sulle famiglie in difficoltà.

“A fronte di una situazione molto grave e improvvisa a causa dell’aumento dei costi delle bollette la Fondazione si è immediatamente attivata con l’intero territorio profit e no profit per portare soluzioni concrete al problema – commenta il Presidente Franco Ferraris – come sempre le progettualità verranno gestite con modalità strutturate e trasparenti per ottimizzare le assegnazioni in base ai bisogni. L’ennesima prova di un territorio unito e non sfilacciato grazie alla collaborazione tra i partner Caritas, UIB e Fondazione CR Biella”.

“Già prima di questa impennata di costi per gas ed energia – commenta il direttore della Caritas diocesana Stefano Zucchi – vi era una percentuale importante di popolazione biellese in condizione di povertà energetica, ovvero impossibilitata a procurarsi un paniere minimo adeguato di beni e servizi energetici. L’intervento coordinato e tempestivo di più attori del territorio potrà ora portare un po' di sollievo a centinaia di famiglie in difficoltà. Non ha l’ambizione di essere evidentemente risolutivo del problema, ma di dire che si ascolta il lamento di chi è più in difficoltà e che le alleanze sono determinanti per poter contrastare la povertà e costruire comunità”.

Il presidente dell’Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti, afferma: “L’aumento generalizzato dei costi e i forti rincari energetici stanno pesando in modo enorme su tutte le persone: in questo momento è prioritario intervenire sul territorio con un supporto concreto a chi si trova in una condizione di maggiore fragilità. Per questa ragione, come Unione Industriale Biellese abbiamo deciso di impegnarci per intervenire subito, dando una mano a quelle persone che, pur avendo un lavoro, non riescono ad arrivare a fine mese. In generale, ritengo che intervenire per aumentare il potere d’acquisto delle famiglie, senza appesantire ulteriormente gli oneri a carico delle imprese, sia una priorità che il Governo deve considerare come non più prorogabile”.

Il regolamento:

Per informazioni è possibile contattare il numero 391-7694802 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00 oppure consultare il sito www.sportellocasabiellese.it o mandare una mail a info@sportellocasabiellese.it

CHI PUO’ FARE DOMANDA

Lavoratori dipendenti, titolari di Partita Iva, titolari di contratti di lavoro a chiamata/progetto/occasionali residenti nella Provincia di Biella avere utenza intestata al richiedente o a componente del nucleo famigliare

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

-Avere un’ISEE compreso tra i 8266 € e i 16000 € – punti 20

-Essere in cassa integrazione al momento della presentazione della domanda – punti 15

-Essere nucleo monogenitoriale/monoreddito – punti 15

vivere solo/a –punti 10

ENTITA’ DELLE PROVVIDENZE € 200 a richiesta MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze dovranno pervenire per via telematica a partire dal 23 marzo 2022 fino al 04 aprile 2022 ore 16.00. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la data e l’orario indicato nel presente Avviso, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito www.sportellocasabiellese.it

Per l’individuazione dei beneficiari si valuteranno solo le istanze compilata sul portale BIELLA-WELFARE