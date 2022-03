A Occhieppo Inferiore 21 profughi. Tra loro una pianista in cerca di uno strumento per esercitarsi

Tra i Comuni che negli ultimi giorni nel territorio hanno accolto profughi ucraini c'è anche Occhieppo Inferiore, che sabato 19 marzo ha organizzato un incontro con queste persone. In tutto 21, tra donne e bambini ma non solo. Due famiglie sono state ospitate da italiani, gli altri profughi si trovano invece a casa di parenti o amici che già vivevano a Occhieppo Inferiore.

"Sabato li abbiamo incontrati - racconta la sindaca - , e grazie a una Irina Shtyrbu, una ragazza di 33 anni ucraina a Biella da quando ne ha 14 che mi hanno presentato il consigliere Gastaldi e l'assessore Baresi, abbiamo parlato con loro per chiedere le loro esigenze, spiegare come devono comportarsi con l'Asl e la Questura. Praticamente già tutti sono già andati a denunciare la propria presenza. A breve sarà portato anche un cagnolino all'Asl per le vaccinazioni dal caso. Anche gli animali necessitano di controlli. E' fondamentale fare questi primi passi una volta arrivati in Italia".

Tra queste persone c'è una giovane di 18 anni che suona il pianoforte: "Adesso è ospitata presso una famiglia italiana - continua Monica Mosca - . E' davvero brava a suonare. Ha fatto anche concerti a livello europeo. E sarebbe bello potesse esercitarsi. Vediamo se riusciamo a trovarle un pianoforte".

Il Comune sta inoltre organizzando un corso intensivo di italiano per gli interessati: "Molte donne hanno già detto che parteciperanno - continua la sindaca - . E' importante che queste persone si inseriscano nella società. Io stessa darò loro lezioni. Sono sempre molto impegnata ma aiutare i profughi oggi è un priorità. A questo proposito ringrazio anche la parrocchia e Caritas che stanno facendo molto per loro".

La Caritas si farà anche carico della raccolta dei generi di prima necessità per queste persone: "Prima faremo una raccolta molto importante - conclude - poi proseguiremo sempre con Caritas, ma attraverso il progetto Fra Galdino. In questo modo, chi vuole, ha la possibilità di donare anche solo un pacco di zucchero o di caffè o di pasta al mese, ma si sa che ha quell'impegno".