La pazienza è finita a Viverone, una società recupererà gli insoluti

“Di fronte al perdurare di posizioni debitorie derivanti principalmente da diversi titolari di immobili (quali Tari, Tasi ed IMU) e marginalmente da sanzioni amministrative ed entrate patrimoniali, la giunta comunale ha deciso di affidare ad una società specializzata nell’attività di recupero del credito che potrebbe anche concludersi, nei casi estremi, con il pignoramento dei beni dei soggetti debitori”.

La pazienza è finita e il comune di Viverone mostra i muscoli per bocca del sindaco Renzo Carisio che, sui canali social dell'amministrazione, ha annunciato questa importante novità. “Inizialmente gli anni fiscali oggetto dell’azione di recupero spaziano inizialmente dal 2013 al 2016 per un importo di circa € 200.000 - spiega il primo cittadino - Nel prossimo anno saranno oggetto di recupero gli anni al 2019. Questa azione si rende necessaria per tutelare sia il bilancio comunale nonostante i ripetuti solleciti inviati dal Comune agli inadempienti, sia chi costantemente, e magari anche con difficoltà, adempie agli obblighi. Si consiglia agli interessati ricadenti nella casistica dei provvedimenti di provvedere celermente alla liquidazione di quanto dovuto per non incorrere nelle sanzioni di legge previste”.