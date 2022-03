Biella, una targa sulla facciata della casa natale di Riccardo Gualino

Venerdì 25, alle 18, verrà scoperta una targa sulla facciata della casa natale di Riccardo Gualino, in via Italia 70, nel rione Riva, dove l’imprenditore e mecenate nacque il 25 marzo 1879. Morirà ad Arcetri (Firenze), al Giullarino, la villa delle vacanze, il 7 giugno 1964. A Biella, l’itinerario gualiniano inizia da questo edificio, parzialmente demolito nel 1939 per l’apertura di via Dante.

Chi volesse percorrere i luoghi che ricordano la famiglia Gualino, può recarsi in via Gramsci, angolo via Losana, dove i fratelli Cesare, Giacomo e Carlo (con l’aiuto di Riccardo), fecero costruire un elegante edificio di tre piani, dopo l’abbattimento della casa paterna. Prima di lasciare la città e recarsi al Cimitero Monumentale di Oropa, dove Riccardo riposa accanto alla moglie Cesarina e ad alcuni familiari, altri due luoghi ricordano la “Fabbrica dell’Oro”, così i biellesi avevano battezzato l’azienda dei Gualino, orafi dal 1873. Con negozio e laboratorio annesso in via Umberto I 82 (o 92 secondo alcuni). Quando l’azienda si sviluppò, agli inizi del XX secolo, arrivò ad occupare oltre 250 operai. Inizialmente venne trasferita in Salita di Riva e, successivamente, in via Serralunga. Chiuse definitivamente l’attività nel 1942.

Mancava ancora una targa che ricordasse dove Riccardo Gualino nacque e visse la sua infanzia. Con Luisa e Elena Bocchietto, attuali proprietarie di una parte dell’immobile (il nonno materno, Emilio Paschetto, medico dentista e rotariano, l’aveva acquistato negli anni ‘40), e gli altri proprietari, con loro facenti parte oggi del Condominio Dante Alighieri 1, ci si è attivati per avere l’autorizzazione del Comune, e collocarla. Verrà scoperta nel centoquarantatreesimo anniversario della nascita.