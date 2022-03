A Mongrando un giardino della legalità nel ricordo di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010

Mattinata densa di emozioni a Mongrando per l'intitolazione dei giardinetti, situati davanti alla scuola media, alla memoria del “Sindaco Pescatore” Angelo Vassallo, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010.

Presenti questa mattina, 21 marzo, oltre all'amministrazione comunale e agli alunni delle scuole, le istituzioni, i rappresentanti di associazioni e i vertici delle forze armate del Biellese, insieme al senatore Giovanni Endrizzi, membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, nonché vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta su gioco illegale.

Proprio quest'ultimo, interagendo con gli studenti, ha condiviso il lavoro congiunto in commissione dei deputati Luca Migliorini e Stefania Ascari, insieme al comitato, per far piena luce sulla morte di Vassallo. Sono intervenuti anche il prefetto di Biella Franca Tancredi e il sindaco Antonio Filoni: entrambi hanno invitato i presenti a non abbassare la guardia sui fenomeni della criminalità e sottolineato il profondo significato della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Infine, l'assessore Luisa Nasso ha ricordato la figura del primo cittadino assassinato e tutto l'iter che ha portato alla realizzazione di questo “giardino della legalità”.