Giovedì 17 marzo i 3 moschettieri del Tennistavolo Vigliano, guidati dal coach Adrian Panaite, hanno affrontato il TT Vercelli tra le mura amiche. Risultato finale di 5 a 1 in poco più di un'ora. A referto 2 punti per capitan Boggiani, 2 per Gritti e 1 per Bortolotto che perde l'unico incontro di giornata con Roncarolo.

Completano la formazione ospite Borsoi, Bosco e Barone. Prossimo appuntamento in trasferta a Cossato contro la compagine locale nella giornata di venerdì 8 aprile.