Tennistavolo, Unipol Sai cede di misura al forte Romagnano

Un'altra battaglia e purtroppo un’altra sconfitta per i ragazzi dello Splendor Unipol Sai che cedono per 5 a 4 al TT Romagnano, in un avvincente incontro durato quasi due ore e mezza, valevole per il campionato regionale di D2 girone A.

Ancora una volta Trevisan sugli scudi con 3 vittorie, mentre Pegoraro batte il forte Valentini ma deve arrendersi seppur di misura negli altri due incontri. La sfida che valeva il punto decisivo ha visto Valentini superare Luca Casanova che in precedenza aveva dato filo da torcere agli avversari nei due incontri in precedenza disputati. Appuntamento ora all’8 aprile , sempre alla Da Vinci alle 20.45 contro il Vigliano, candidato con la Cedas Verrone alla vittoria del campionato.