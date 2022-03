Senza Hasbrouck non c'è partita. Cantù in scioltezza, Biella pensa a mercoledì prossimo (Foto Pallacanestro Cantù)

Non era questa contro Cantù la partita da vincere, se poi la affronti senza un americano così importante come Hasbrouck, appiedato per un problema fisico, allora diventa praticamente impossibile.

Biella non gioca male il primo quarto che perde solo di tre punti, ma poi la differenza tecnica e la panchina lunga fanno il resto e il secondo e il terzo quarto sono una sentenza senza appello per la squadra di Zanchi. Solo nell’ultimo Pollone e compagni limano il disavanzo che aveva toccato anche i 30 punti di svantaggio. Se la cronaca della partita è assolutamente scontata allora soffermiamoci sulle note liete di questa partita. Innanzitutto Davis che dopo due partite sottotono è tornato a segnare con continuità, un buon viatico in vista delle due prossime partite che Biella dovrà disputare in casa.

Poi il sangue rossoblù che può contare su Bertetti che quando vede Cantù si permette il lusso di mettere in carniere ben 24 punti e la tripla di Loro, giovane dalla panchina, che a sei secondi dalla sirena infila una tripla che se non pesa per il risultato sicuramente da fiducia al giovane. Per quanto riguarda le note stonate troppe palle perse e un saldo negativo sui tiri dalla media distanza.

Ma come detto nell’incipit non sono queste le partite che possono cambiare la stagione. Adesso però si torna in casa e queste sono le partite da non sbagliare

S. Bernardo-Cinelandia Park Cantù-Edilnol Pallacanestro Biella 95-72

Parziali: 25-22, 50-38, 77-47

S. Bernardo-Cinelandia Park Cantù: Stefanelli 14, Bryant 13, Nikolic 8, Boev 1, Da Ros 7, Bucarelli 9, Cusin, Bayehe 11, Allen 21, Severini 9, Tarallo 2. All.: Marco Sodini.

Edilnol Pallacanestro Biella: Bianchi 3, Porfilio 2, Pollone 4, Davis 19, Morgillo, Bertetti 24, Soviero 8, Vincini 6, Infante 3, Hasbrouck ne, Loro 3. All.: Andrea Zanchi.