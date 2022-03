Scuola Pallavolo Biellese, 2° ko di fila: passa Novara

La SPB Ilario Ormezzano Sai esce sconfitta dalla gara contro il Volley Novara al Pala Igor. I padroni di casa si aggiudicano il match per 3 a 1, dopo un primo set convincente da parte dei biellesi.

“Come lo scorso sabato contro San Paolo - dice lo schiacciatore Filippo Ricino -, sono emerse delle evidenti difficoltà a gestire la continuità di gioco. Siamo partiti con la carica giusta vincendo un set, ma chiaramente non riusciamo a mantenere lo stesso livello per tutta la partita. Approfitteremo del prossimo weekend di pausa per lavorare bene in settimana.”

Volley Novara - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-1

Parziali: 22-25; 25-16; 25-16; 25-20

SPB: Bertoni 3, Brusasca 2, Gallo 0, Guala 11, Marchiodi 6, Rastello 0, Ricino 8, Scardellato 20, Silvestrini 4; Libero Vicario.